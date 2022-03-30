Венгрия обвинила Украину в попытке повлиять на парламентские выборы в стране

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Киев в попытке повлиять на парламентские выборы в стране

Будапешт обвинил Киев в попытке повлиять на парламентские выборы в Венгрии, которые пройдут в стране 3 апреля. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает издание Infostart.

Дипломат рассказал, что об этом шла речь в телефонном разговоре министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с украинским послом в Венгрии Любовью Непоп. По его словам, Кулеба позвонил послу, чтобы «проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов».

Сийярто добавил, что постоянные консультации с украинским правительством ведут левые политические силы Венгрии. «С этим венгерские левые некрасиво провалились. Провалились с тем, что есть такие переговоры», — подчеркнул он.

По мнению министра, президент Украины Владимир Зеленский «нападает» на Будапешт из-за того, что Венгрия отказалась поставлять Киеву вооружения и голосовать по санкциям, которые угрожают безопасности энергоснабжения страны. Он призвал венгерских политиков отстаивать интересы своего народа и держаться в стороне от конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что распространение санкций Запада на энергоносители из России остановит экономику страны. После этого Зеленский в своем обращении выразил недовольство позицией официального Будапешта.