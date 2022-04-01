Вид на жительство для иностранных профессионалов решили сделать бессрочным

Правительство поддержало идею выдачи бессрочного ВНЖ высококвалифицированным иностранцам

Правительство поддержало законопроект Минэкономразвития об упрощении получения вида на жительства (ВНЖ) высококвалифицированным специалистам из-за рубежа, пишут «Ведомости» (документ есть в распоряжении газеты). Ради привлечения иностранных профессионалов в страну ВНЖ для них решили сделать бессрочным — однако лишь в том случае, если они уже работают и платят налоги в России.

В противном случае ВНЖ будут выдавать лишь на срок действия разрешения на работу. При этом, если проект будет одобрен, требования к зарубежным специалистам ужесточат — для получения ВНЖ в льготном порядке иностранцу необходимо будет зарабатывать не менее 750 тысяч рублей за квартал, а не 501 тысячу, как на данный момент.

По словам авторов, такие изменения в законодательстве необходимы из-за «неблагоприятных демографических тенденций» и изменения «структурных потребностей в рабочей силе» под влиянием новых технологий производства. В Минэкономразвития считают, что инициатива снизит издержки по привлечению иностранных специалистов. В министерстве ожидают, что закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Основной смысл законопроекта — позволить специалистам оставаться в России, не оформляя новое разрешение на работу, объяснил гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов. «Раньше, как только разрешение на работу, которое обычно выдается на три года, утрачивалось, нужно было получать новое, чтобы получить вид на жительство. Сейчас они [власти] предлагают таким специалистам, которые проработали в России два года, платили здесь налоги, получить вид на жительство без ограничения срока действия», — рассказал эксперт.

Сервис SuperJob оценил влияние спецоперации на Украине на рынок труда в России — число вакансий в России по итогам третьей недели марта снизилось в среднем на 11 процентных пунктов. Самое значительное снижение числа вакансий показала сама отрасль рекрутинга: минус 40 процентов. Число предложений о работе уменьшилось в сферах консалтинга, спорта, фитнеса, салонах красоты, в маркетинге и рекламе, сфере бухгалтерии, финансов и аудита, медицины и фармацевтики — от 9 до 14 процентов.