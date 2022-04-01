Россиянам назвали альтернативу винам из Европы

Россиянам рекомендовали заменить вина из Европы российскими, армянскими или греческими

Директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб назвала россиянам альтернативу винам из Европы. Ее слова передает РИА Новости.

Сологуб отметила, что в условиях ограничений и задержки поставок можно заменить привычные итальянские, испанские или французские вина отечественными или винами из Армении, Греции, Чили, Аргентины, Турции и Сербии. По ее словам, качество вин из Армении значительно выросло за последние пять лет, а игристые вина российского производства также приближаются по качеству к просекко или каве и при этом выигрывают по цене.

Она также рекомендовала россиянам обратить внимание на вина из Сербии, Чили и Аргентины. Вина этих регионов попадают в категорию максимально популярных в мировой винной индустрии по стилистике — сорта Пино Нуар, Альбариньо, Совиньон Блан, а также вина в стилистике натуральных.

«Если говорить о крепком алкоголе, то здесь на рынок будут активно входить крафтовые производители из Европы, Ближнего Востока и Азии. Потребителям будет интересно попробовать виски из Швеции, ром из Дании или джин из Исландии», — отметила эксперт.

Ранее директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков предупредил, что импорт алкоголя в Россию может снизиться примерно на 40 процентов в годовом выражении в связи с санкциями, введенными Западом, и проблемами с логистикой.

