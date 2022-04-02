Понасенков обратится в суд после признания его иностранным агентом

Историк Понасенков обратится в суд после того, как Минюст признал его иностранным агентом

Российский историк и публицист Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) заявил, что обратится в суд после того, как ведомство внесло его в список. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам блогера, внесение его в реестр иноагентов «полностью незаконно и никак не обосновано». «Я, естественно, подам в суд», — написал Понасенков.

В публикации Понасенков также выразил благодарность читателям, которые написали ему слова поддержки. «Сложно всем ответить лично — но я все вижу и ценю», — отметил он.

Ранее 1 апреля стало известно, что Минюст России расширил список СМИ-иноагентов, включив в него еще восемь человек, в том числе историка Евгения Понасенкова, известного как Маэстро. СМИ-иноагентами признаны основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналисты Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Ирина Малкова, Мурад Мурадов и Виктор Воробьев.