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Спорт

Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC

Чимаев пропустил один удар и нанес 112 за четыре боя, что стало лучшим результатом в UFC

Фото: Reuters

MMA by the Numbers обнаружили уникальное достижение шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

27-летний Чимаев за четыре поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) нанес 112 ударов и пропустил всего один. Это лучший показатель в истории промоушена. На втором месте — американец Мэтт Хьюс. За первые четыре схватки он нанес 11,3 удара и пропустил лишь один. На третьем месте расположился Фил Дэвис (11-1). Среди женщин лучший результат принадлежит Татьяне Суарес (6,6-1).

Чимаев одержал четыре победы в рамках UFC. Три из них он добыл за 66 дней — это стало рекордом промоушена.

Всего на счаету Чимаева десять побед в десяти поединках. До перехода в MMA уроженец Чечни занимался вольной борьбой.

Николай Костюков
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