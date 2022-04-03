Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Иностранцы стали реже получать российское гражданство

Число получивших российское гражданство иностранцев сократилось за два месяца 2022 года

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Число иностранцев, получивших российское гражданство, сократилось за два первых месяца текущего года на 15 тысяч по сравнению с числом тех, кто стал российским гражданином за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ТАСС сл ссылкой на МВД России.

«Так, за январь и февраль нынешнего года, число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации — 84 817», — заявили в ведомстве. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 99 873.

При этом за первые два месяца 2022-го очти на 680 человек больше стало участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. В первые два месяца 2021 года таких человек было 8616, а за два месяца текущего года зафиксировано 9293 участника.

Согласно информации МВД, в прошлом году получили российское гражданство на 79 тысяч больше человек, чем в позапрошлом году. Чаще других российскими гражданами становились граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданства с Южной Осетией. По данным соглашения, подписанного в 2021 году, граждане Южной Осетии смогут получить гражданство России без отказа от своего основного паспорта. Подать заявление на гражданство России смогут все жители Южной Осетии старше 18 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп назвал американских политиков главной угрозой для США
Назван полезный для профилактики рака, высокого холестерина и диабета продукт
Фото центра Москвы 2000-х годов заинтересовало россиян
Иностранцы стали реже получать российское гражданство
Уничтоживший 20 домов в Сибири лесной пожар потушили
В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа
Северная Корея пригрозила Сеулу последствиями за высказывания о ракетах
В сети поспорили о вычурности исторического здания в центре Москвы
Журналист обвинил США в неспособности объединить мир против России
Участники батальонов начали отбирать гумпомощь у мирных жителей Донбасса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.