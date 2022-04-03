В МИД ответили на призыв Чехии к дипломатам покинуть службу в России

МИД РФ ответил на призыв МИД Чехии к дипломатам России покинуть службу из-за Украины

МИД России прокомментировал обращение коллег из Чехии на их обращение к российским дипломатам прекратить службу России из-за событий на Украине. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

В Telegram-канале внешнеполитического ведомства России ответили на призыв Чехии к дипломатам покинуть службу из-за спецоперации на Украине. МИД разместил ссылку на обращение МИД Чехии и дополнил ее комментарием, что у дипломатов двух стран «действительно есть нечто общее».

«Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы — помним. Мы не предаем память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего», — подчеркивается в заявлении российского дипведомства.

1 апреля МИД Чехии разместил в своем Twitter-аккаунте обращение к российским дипломатам на русском и английском языках, в котором призвал их «покинуть тонущий корабль» и выйти из «круга пособников зла». Европейские дипломаты напомнили коллегам, что они «все служат своим правительствам и своим народам в качестве госслужащих и дипломатов».

29 марта МИД Чехии объявил персоной нон грата одного сотрудника российского посольства. . По требованию Праги ему необходимо покинуть территорию страны в течение 72 часов.