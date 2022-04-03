Российские военные откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск

Генерал-полковник Мизинцев: гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск откроют 3 апреля

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что российские военные с 3 апреля откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск, при этом обязуясь поддерживать режим тишины для эвакуации иностранных граждан, сообщает ТАСС. По его словам, оказать содействие в эвакуации иностранных граждан, которые находятся в заложниках у националистов в Мариуполе, попросил у президента России Владимира Путина турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Для проведения гуманитарной операции Вооруженные силы Российской Федерации с 00:00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение режима тишины на маршруте движения», — заявил Мизинцев.

Он подчеркнул, что эвакуация иностранных граждан может быть осуществлена лишь при условии содействия киевских властей и соблюдении режима тишины. Генерал-полковник отметил, что у иностранцев есть возможность эвакуироваться как в Россию, так и на подконтрольные Украине территории.

Ранее стало известно, что колонны с гуманитарной помощью из Запорожья не смогли вовремя добраться до Мариуполя 1 и 2 апреля из-за действий Международного Комитета Красного Креста (МККК). Сообщается, что на маршруте движения сотрудники МККК делали непреднамеренные остановки, на закрепленных автомобилях с символикой МККК отрывались от основной колонны, уезжали, а после этого возвращались.