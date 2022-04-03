Трихолог объяснила выпадение волос весной

Трихолог Симонова объяснила выпадение волос весной авитаминозом

Основной и главной причиной выпадения волос весной является авитаминоз. Такое объяснение в разговоре с «Вечерней Москвой» дала врач-трихолог Ольга Симонова.

По словам специалистки, к началу весны накопленные зимой питательные вещества заканчиваются и нехватка полезных микроэлементов отражается на организме. Однако это не единственный фактор, влияющий на состояние волос.

Так, Симонова уточнила, что на густоту и рост волосяного покрова оказывает влияние неустойчивый температурный режим — из-за сужения капилляров волосы перестают получать полезные витамины и начинается выпадение.

Кроме того, весной могут обостряться психические расстройства, усиливается стресс, начинаются гормональные колебания. Трихолог отметила, что выпадение волос может затронуть как женщин, так и мужчин.

Симонова напомнила, что на некоторых стадиях облысения восстановить волосы возможно лишь методом пересадки, поэтому стоит внимательно относиться к их состоянию, чтобы обратиться к специалисту как можно раньше. Она также рекомендовала не заниматься самолечением.

Ранее трихологи из Англии раскрыли главные причины выпадения волос у женщин. По их данным, чаще всего это происходит из-за хронического стресса, внезапной потери веса и изменений в питании. Еще одной причиной проблем с волосами может быть слишком тугое перетягивание резинкой. Негативно на состоянии также могут сказаться высокая температура тела, дефицит железа и витаминов, беременность и заболевания щитовидной железы.