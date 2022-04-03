Итальянскую газету уличили в создании фейка на основе фото российского издания

В Италии обвинили газету La Stampa в распространении фейковых новостей

Итальянскую газету La Stampa обвинили в распространении фейковых новостей. Об этом сообщается на сайте аналитического центра ASRIE Analytica.

Как пишет автор материала, газета взяла за основу фотографию российского корреспондента уральского издания Ura.ru, на котором запечатлен пожилой мужчина, стоящий на разрушенной улице в окружении трупов, и выдала снимок за последствия нападения России на один из украинских городов. Отмечается, что создание фейковых новостей и искаженного нарратива направлено на разжигание информационной войны между Россией и западными странами.

«На самом деле, вскоре после этого стало ясно, что этот снимок был сделан в городе Донецке после того, как ракета «Точка-У» попала в населенный пункт, убив 20 мирных жителей. Эта ракета была запущена украинскими вооруженными силами по городу, входящему в состав одноименной Донецкой Народной Республики, независимость которой Кремль признал незадолго до начала конфликта», — уличили в обмане в ASRIE Analytica.

Ранее в марте сообщалось, что издание Ura.ru подаст в суд на итальянскую газету La Stampa из-за незаконного использования в материале о спецоперации на Украине снимка российского корреспондента. Речь идет о снимке Эдуарда Корниенко, на котором запечатлены последствия падения обломков украинской ракеты «Точка-У» на центр Донецка. La Stampa разместила снимок на первой странице газеты и выдала его за фотографию, сделанную в Киеве. Кадр сопроводили заголовками о «резне на Украине».