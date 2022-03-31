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Российское издание подаст в суд на итальянскую газету La Stampa из-за фейка

URA.RU подаст в суд на итальянскую газету La Stampa из-за использования снимка из Донецка

Скриншот: La Stampa

Российское издание URA.RU подаст в суд на итальянскую газету La Stampa из-за использования в материале о спецоперации на Украине снимка, который корреспондент Эдуард Корниенко сделал в Донецке. Как сообщается на сайте издания, итальянская газета разместила фотографию для иллюстрации фейка.

«Редакция URA.RU выступает против незаконного использования снимка нашего фотокорреспондента Эдуарда Корниенко. Мы требуем у итальянского правосудия защиты наших авторских прав и наказания La Stampa за фейк», — говорится в сообщении издания.

Юристы URA.RU готовят заявление, редакция планирует обратиться в итальянский суд. Представители издания также пообещали, что процесс будет беспрецедентным.

Речь идет о снимке Корниенко, на котором запечатлены последствия падения обломков украинской ракеты «Точка-У» на центр Донецка. Корреспондент издания сфотографировал мужчину, стоявшего на разрушенной улице и закрывавшего лицо руками. La Stampa разместила снимок на первой странице газеты и выдала его за фотографию, сделанную в Киеве. Кадр сопроводили заголовками о «резне на Украине».

О том, что La Stampa выдала фотографию из Донецка с обломками украинской ракеты «Точка-У» за последствия «атаки России», стало известно 16 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобный материал примером особого цинизма.

Мощный взрыв в центре Донецка прозвучал 14 марта. Горожане рассказали, что он был похож на попадание артиллерийского снаряда. Позднее выяснилось, что силам ПВО удалось перехватить запущенную украинской стороной ракету «Точка-У», однако ее обломки упали на мирных жителей. В результате удара погиб 21 человек, десятки получили ранения.

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Асель Минбаева
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