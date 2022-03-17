Захарова раскритиковала публикацию La Stampa за фото с погибшими в Донецке

Захарова назвала примером цинизма публикацию La Stampa с фото погибших в Донецке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию итальянской газеты La Stampa, которая выдала фотографию погибших после удара «Точкой-У» жителей Донецка за снимок из Киева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова назвала подобный материал на передовице примером особого цинизма, который не может остаться незамеченным. Она подчеркнула, что запечатленные на фотографии спасатели, тела, люди в горе, следы разрушений — это все последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Надпись на первой полосе газеты звучит следующим образом: "Так Киеву грозит последний штурм". Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке», — добавила российский дипломат.

Представитель ведомства также отметила, что данный фейк является показательным, так как в таком придуманном западными СМИ мире мы вынуждены жить. Помимо этого, она объяснила, что, видимо, снимок из ДНР оказался слишком хорош, чтобы его не использовать, несмотря на подлог.

Ранее сообщалось, что итальянская газета La Stampa выдала фотографию из Донецка с обломками украинской ракеты за последствия «атаки России». Как сообщает РИА Новости, снимок вышел на обложке издания, проиллюстрировав материал о спецоперации на Украине.

Агентство отмечает, что на самом деле снимок сделан в Донецке фотокорреспондентом URA.RU Эдуардом Корниенко. На нем запечатлены последствия ракетного удара ВСУ по столице ДНР с применением ракеты «Точка-У».

Мощный взрыв в центре Донецка прозвучал 14 марта. Горожане рассказали, что он был похож на попадание артиллерийского снаряда. Позднее стало известно, что силам ПВО удалось перехватить запущенную украинской стороной ракету «Точка-У», однако ее обломки упали на мирных жителей. В результате удара погиб 21 человек, десятки получили ранения.

