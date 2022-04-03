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В Китае обнаружили новый подвариант омикрона

На востоке Китая обнаружен новый подвариант омикрон-штамма коронавируса

Фoто: Brenda Goh / Reuters

На востоке Китая обнаружили новый подвариант омикрон-штамма коронавируса — BA.1.1. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Новый подвариант омикрона был выявлен 28 марта, после чего специалисты провели его секвенирование. В различных базах данных не было обнаружено высокогомологичных последовательностей генома вируса.

Выявленный подвариант будут анализировать и сравнивать с другими мутациями. Как отметили в центре по контролю и профилактике заболеваний, на то, чтобы узнать о нем больше, понадобится время.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон-штамм составляет 98 процентов от всех новых случаев коронавируса в России. Она также добавила, что новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, в мире сейчас нет.

При этом 24 марта вирусолог Елена Малинникова сообщила, что у 20 процентов заболевших COVID-19 россиян был выявлен стелс-омикрон — штамм, который сложно выявить современным тест-системам. Этот подвид омикрона, считает она, будет распространяться так же активно, как и его предшественник.

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Алевтина Запольская
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