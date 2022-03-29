Назван процент омикрона среди новых случаев коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон вызвал 98% случаев COVID-19 в России

Омикрон-штамм составляет 98 процентов от всех новых случаев коронавируса в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она отметила, что нынешнее смягчение ограничительных мер в некоторых регионах стало возможным из-за особенностей течения COVID-19 при омикроне. При этом Попова предостерегла, что «сегодня успокаиваться и говорить, что у нас все хорошо и спокойно, не следует».

Глава Роспотребнадзора также добавила, что новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, в мире сейчас нет.

18 февраля Попова заявляла, что омикрон-штамм составлял 72,5 процента от всех новых случаев заражения коронавирусом в стране.

В свою очередь, 24 марта вирусолог Елена Малинникова сообщила, что уже у 20 процентов заболевших COVID-19 россиян выявили стелс-омикрон. Она отметила, что из-за мутаций этот штамм сложно выявить современными тест-системами.

При этом вирусолог Александр Бутенко назвал плюсы в росте числа случаев стелс-омикрона в Москве. По его мнению, благодаря сочетанию высокой скорости распространения штамма с низким процентом летальных случаев, на систему здравоохранения будет оказана меньшая нагрузка.