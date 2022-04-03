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Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена

Бывший президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки нынешнего лидера Байдена

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными оговорки и неточности, которыми изобилуют публичные выступления нынешнего лидера США Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.

«Он дает пресс-конференцию, а потом они всегда четыре раза поправляются. Вообще-то это оскорбительно», — отметил Трамп в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

Ранее Трамп назвал нынешние времена для страны «точкой катастрофического падения» и выразил уверенность в том, что историки опишут правление администрации действующего главы государства Джо Байдена как пятно на репутации США. Также он рассказал, что физическое и психическое состояние здоровья действующего главы государства Джо Байдена ухудшается вместе с состоянием остальных американцев.

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Марина Совина
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