Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена

Бывший президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки нынешнего лидера Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными оговорки и неточности, которыми изобилуют публичные выступления нынешнего лидера США Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.

«Он дает пресс-конференцию, а потом они всегда четыре раза поправляются. Вообще-то это оскорбительно», — отметил Трамп в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

Ранее Трамп назвал нынешние времена для страны «точкой катастрофического падения» и выразил уверенность в том, что историки опишут правление администрации действующего главы государства Джо Байдена как пятно на репутации США. Также он рассказал, что физическое и психическое состояние здоровья действующего главы государства Джо Байдена ухудшается вместе с состоянием остальных американцев.