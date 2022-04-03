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Спорт

Бывший чемпион UFC предостерег Яна перед поединком со Стерлингом

Бывший чемпион UFC Орловский выразил надежду, что Петр Ян победит в бою со Стерлингом

Фото: USA TODAY USPW / Reuters

Белорусский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский высказался о реванше между американцем Алджамейном Стерлингом и россиянином Петром Яном. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен выразил надежду, что победу одержит Ян, так как он находится в лучшей форме. «Главное, чтобы он не сделал такие глупости, как в первом поединке. Так что поглядим. Деньги буду ставить на Яна», — предостерег россиянина Орловский.

Ян и Стерлинг во второй раз встретятся в октагоне 9 апреля на турнире UFC 273. Американец проведет бой в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе.

В марте 2021 года Ян утратил чемпионский пояс в схватке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и проиграл поединок дисквалификацией. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим поясом таким образом.

Анастасия Борисова
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