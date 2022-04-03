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Россиянин порубил бывшей жене руки топором за нежелание вернуться к нему

Житель Горно-Алтайска порубил бывшей жене руки топором за отказ вернуться к нему

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В Горно-Алтайске 32-летний местный житель порубил бывшей жене руки топором и избил за нежелание вернуться к нему. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Алтай.

По данным ведомства, россиянин под разными предлогами искал встречу с женщиной. 16 сентября 2020 года он пришел к ней на работу в маникюрный кабинет и в присутствии посторонних угрожал ей убийством, после чего схватил за волосы и вывел на улицу, где начал душить и ударил в живот.

В ноябре он заранее принес топор к другу, который жил в соседнем доме с его бывшей женой. 3 числа он подкараулил женщину возле ее дома, отвел в сторону и предложил восстановить семью. Получив отказ, он избил женщину, а когда та упала, сел на нее сверху, прижал поочередно руки к асфальту и несколько раз ударил по ним топором. Затем он ударил потерпевшую обухом по голове, угрожая убийством, и снова нанес удары по руке.

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В результате женщина получила перелом лучевой кости, раны нескольких пальцев с повреждением сухожилий, перелом пястной кости правой кисти и ампутацию пальца, а также раны нескольких костей обеих кистей рук с поражением нерва.

На суде мужчина объяснил, что покалечил бывшую супругу, чтобы она была только на его иждивении и не работала. Суд признал его виновным в совершении преступлений по пункту «з» части 2 статьи 112 УК («Причинение средней тяжести вреда здоровью») и части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Его приговорили к 4 годам колонии общего режима.

В декабре 2021 года тиранивший семью россиянин решил выставить себя жертвой домашнего насилия и написал на жену заявление в полицию. Мужчина изводил семью, запрещая приводить гостей, сам выбирал всем одежду и стрижки, а также запретил дочерям называть супругу матерью. После предложения жены пожить раздельно он тайком выкрал из детского сада старшего ребенка и пропал. Россиянка обратилась в суд, который постановил, что девочки должны жить с матерью. В свою очередь мужчина заявил в полицию на жену и стал утверждать, что она его избивала и угрожала убийством. Правоохранительные органы завели на женщину уголовное дело.

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Майя Гавашели
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