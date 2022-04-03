Песков рассказал о мешающем европейцам сотрудничать с Россией «особом гене»

Песков заявил, что европейцам мешает сотрудничать с Россией особый «ген»

Представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил особый «ген» европейцев в создании сложностей к взаимовыгодному сосуществованию с Россией. Об этом он заявил в в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему в отношениях России и ЕС в последние годы побеждал не конструктив, а «демонизированный» европейскими политиками образ Москвы, пресс-секретарь президента объяснил нежелание западных коллег сотрудничать наличием «лишней хромосомы».

«У европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует», — рассказал Песков.

Тем не менее, по мнению представителя Кремля, с этой «лишней хромосомой» можно научиться жить. «Она то ли лишняя, то ли выпадающая, я не знаю», — предположил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что отказывается считать врагами государства знаменитостей, которые испугались или не поняли спецоперацию на Украине и покинули Россию.