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Генсек ООН призвал к независимому расследованию событий в Буче

Генсек ООН Гутерриш призвал провести независимое расследование событий в Буче
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш . Фото: Andrew Kelly / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости независимого расследования событий в украинском городе Буча. Об этом сообщает ТАСС.

Гутерриш отметил, что глубоко поражен картинами убитых мирных граждан в Буче. Он призвал провести расследование, которое приведет к установлению ответственности.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на снятых кадрах шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.

Позднее Министерство обороны России отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча и назвало информацию о причастности к ним российских военных провокацией.

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Марина Совина
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