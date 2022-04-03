Генсек ООН призвал к независимому расследованию событий в Буче

Генсек ООН Гутерриш призвал провести независимое расследование событий в Буче

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости независимого расследования событий в украинском городе Буча. Об этом сообщает ТАСС.

Гутерриш отметил, что глубоко поражен картинами убитых мирных граждан в Буче. Он призвал провести расследование, которое приведет к установлению ответственности.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на снятых кадрах шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.

Позднее Министерство обороны России отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча и назвало информацию о причастности к ним российских военных провокацией.

