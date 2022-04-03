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Российская биатлонистка оценила необходимость общения на камеру

Биатлонистка Резцова заявила, что общение на камеру является частью работы спортсмена

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила необходимость общения на камеру. Ее цитирует «Матч ТВ».

По мнению биатлонистки, общение на камеру является частью работы спортсмена. «Я не понимаю спортсменов мирового уровня, которые не говорят на камеру. В любом случае спорт — это для болельщиков и людей, и почему я должна закрываться, уходить от вопросов, которые интересуют мою аудиторию?» — заявила Резцова.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что увидела в действиях лыжницы Вероники Степановой признаки звездной болезни. Она раскритиковала спортсменку за частое появление в эфире телеканалов и упрекнула ее в пропуске чемпионата России в Сыктывкаре.

Резцова — серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр-2022 в Пекине. Она завоевала медали в женской и смешанной эстафетах.

Дарья Коршунова
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