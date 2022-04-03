«Динамо» обыграло «Краснодар» и приблизилось к «Зениту»
«Динамо» обыграло «Краснодар» и приблизилось к лидеру РПЛ «Зениту»
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в воскресенье, 3 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей голом с пенальти отметился Даниил Фомин.
Победа позволила москвичам набрать 46 очков и приблизиться к «Зениту», который лидирует в чемпионате с 48 очками. Петербургский клуб также имеет одну игру в запасе. «Краснодар» с 36 очками находится на шестой позиции.
В следующем туре «Динамо» 9 апреля на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». «Краснодар» в тот же день на чужом поле встретится с «Рубином».