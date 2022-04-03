Рэпер Элджей попал в ДТП в Дубае

Рэпер Элджей на Lamborghini попал в ДТП в Дубае

Российский рэпер Элджей попал в автомобильную аварию в Дубае. Об этом он рассказал на странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Элджей опубликовал фотографию разбитого автомобиля Lamborghini. О причинах ДТП исполнитель не сообщил.

Музыкант неоднократно попадал в скандальные ситуации, связанные с вождением. В 2020 году он похвастался штрафами за превышение скорости на десятки тысяч рублей. Поклонники Элджея раскритиковали его, назвав это странным поводом для гордости.

В мае 2021 года рэпера поймали пьяным за рулем. Музыкант ехал на автомобиле BMW по проспекту Маршала Жукова. Его остановили полицейские и предложили пройти медицинское освидетельствование. Элджей отказался от обследования, но признал, что находится в состоянии алкогольного опъянения.

По данным СМИ, рэпер попытался дать полицейским взятку. Сначала он предложил 300 тысяч рублей, чтобы уладить вопрос. Позднее сумма увеличилась еще на 200 тысяч. В конечном итоге рэпер заявил о готовности дать полицейским 700 тысяч рублей.