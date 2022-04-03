В Японии призвали усилить санкции против России

Министр экономики Японии Хагиуда назвал усиление санкций против РФ единственным путем

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в эфире телеканала NHK призвал усилить введенные против России санкции. Его слова приводит РИА Новости.

Хагиуда назвал усиление санкций против России единственным путем в свете спецоперации страны на Украине. «На нынешней стадии другого пути, кроме как дальше усиливать санкции против России, нет», — подчеркнул он.

Кроме того, министр допустил, что введенные ограничения повлияют на экономику Японии, чего невозможно избежать.

«В частности, если ситуация в регионе затянется, то японским компаниям, осуществляющим деятельность в России, будет сложно продолжать вести бизнес», — предположил Хагиуда.

На вопрос журналиста, когда следует задуматься над ослаблением ограничений против России, министр ответил, что эта возможность появится «только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден».

25 марта Япония расширила санкции против России и запретила экспорт предметов роскоши. МИД страны заявил о введении новых ограничений против 25 россиян и 81 организации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).