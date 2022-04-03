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Последствия взрыва под Белгородом попали на видео

Местные жители показали последствия взрыва в поселении Томаровка под Белгородом

Местные жители показали последствия взрыва в поселении Томаровка под Белгородом, после которого на землю упали обломки. Видеозапись с места происшествия опубликовало РИА Новости.

На кадрах мужчина показывает яму в земле, предположительно, оставшуюся после падения обломков. В том же видео местные жители демонстрируют повреждения на территории жилого дома, в том числе рассказывают о разрушении забора.

Ранее 3 апреля стало известно, что в Томаровке взорвался неопознанный объект в небе. По словам главы администрации Яковлевского городского округа Олега Медведева, произошел «хлопок, на землю упали обломки». Их увезли оперативные службы, они не представляют опасности. Он уточнил, что жертв и разрушений в результате взрыва нет. Томаровка находится в 30 километрах от границы с Украиной.

Сергей Истомин
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