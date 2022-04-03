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Экс-депутат Рады прокомментировал удары по НПЗ в Одессе и Кременчуге

Экс-депутат Рады Кива заявил, что лишение Украины топлива приближает капитуляцию Киева

Фото: Shutterstock

Уничтожение нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на Украине лишает страну топлива и меняет расстановку сил в конфликте. Так прокомментировал удары российских войск по НПЗ в Одессе и Кременчуге экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале.

По мнению политика, фактор отсутствия топлива может сыграть главную роль в подрыве боеспособности вооруженных сил Украины (ВСУ). «Боевую технику уже сегодня просто нечем заправлять, и она: танки, БМП, самоходные орудия, реактивные установки — все это просто превращается в металлолом», — рассказал он.

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Кива заявил, что проблема топлива важна не только для военных, но и для фермеров, готовящихся к посевам. По его словам, этот фактор приближает капитуляцию украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении ударом высокоточных ракет нефтеперерабатывающего завода и трех хранилищ горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Одессой. Отмечалось, что с завода и хранилищ ГСМ поставляли топливо для украинских войск в Николаевском направлении.

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Виктория Кондратьева
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