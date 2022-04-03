Минобороны сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода под Одессой

Минобороны РФ заявило об ударе по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищам ГСМ у Одессы

Министерство обороны России сообщило об уничтожении ударом высокоточных ракет нефтеперерабатывающего завода и трех хранилищ горюче-смазочных материалов под Одессой. Об этом журналистам сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, с завода и хранилищ ГСМ осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск в Николаевском направлении.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два украинских вертолета на низкой высоте обстреляли нефтебазу в Белгороде. На объекте началось возгорание, по данным МЧС, огонь охватил резервуары с топливом. Пожар удалось ликвидировать к вечеру.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, белгородскую нефтебазу обстреляли вертолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-24. В Киеве отказались подтвердить или опровергнуть факт обстрела.