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Захарова прокомментировала авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Мария Захарова связала призывы США покинуть Россию с ударом ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале авиаудар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Белгороде.

Представитель МИД сопоставила время призыва США для своих граждан покинуть Россию и время удара ВСУ. По ее словам, сообщение американцев поступило в 19:50, а уже через шесть часов Украина нанесла удар по объектам в Белгороде.

Свой пост Захарова закончила вопросом, знал ли Вашингтон о готовящейся атаке.

Утром в пятницу, 1 апреля, два украинских вертолета на низкой высоте обстреляли нефтебазу в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На объекте началось возгорание, по данным МЧС, огонь охватил резервуары с топливом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

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Мария Рубникович
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