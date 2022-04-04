Певица Азиза рассказала о планах переехать в Китай

Певица Азиза заявила о планах поменять место жительства и переехать в Китай

Эстрадная певица Азиза рассказала, что в будущем планирует переехать в Китай. Она поделилась подробностями в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Азиза рассказала, что проживает в загородном доме в 50 километрах от Москвы. Однако у нее никогда не было собственной недвижимости — певица всегда снимала жилье. По словам артистки, в 1991 году, когда у нее начались проблемы в карьере, она стала больше думать о духовной составляющей жизни, а не о материальной.

Артистка подчеркнула, что ей нравится не зависеть от территории и иметь возможность часто менять место жительства. В будущем Азиза планирует переехать в другую страну. «Я собираюсь уехать в Китай — на родину моих предков, потому что во мне течет китайская кровь», — заявила певица.

В марте 2021 года о недвижимости за рубежом задумалась российская актриса и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Во время отдыха в Турции она захотела купить квартиру в Стамбуле. Через несколько месяцев Семенович заявила, что сделка не состоялась из-за закрытия границ.