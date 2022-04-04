В Литве начали расследование по факту возможной торговли детьми из Украины

Генпрокуратура Литвы начала расследование случаев возможной торговли детьми из Украины

Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование случаев возможной торговли детьми из Украины. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что 1 апреля генеральный прокурор Нида Грунскене отменила постановление следователя Управления криминальной полиции по расследованию организованных преступлений Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда отказать в возбуждении досудебного расследования по факту возможной торговли детьми. Генпрокуратура начала досудебное расследование, которое позволит получить более подробную информацию и принять окончательное процессуальное решение.

В марте Государственная служба по защите прав ребенка и усыновлению обратилась в полицию и попросила оценить обстоятельства, связанные с приездом 43 детей из Украины в Литву. Речь идет о возможных случаях незаконного усыновления. При этом подозреваемые утверждали, что собирались выехать с детьми в третьи страны якобы для временного пребывания в семьях. На данный момент все несовершеннолетние находятся под опекой регионального центра поддержки семьи и детей.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина использует детей для создания фейковых сюжетов, перенимая тактики западных стран. Таким образом она прокомментировала недавнюю публикацию Cаманты Пауэр, ранее занимавшей пост постпреда США при ООН, с сюжетом, где украинская девочка продает цветы, чтобы якобы собрать деньги на бронежилет.