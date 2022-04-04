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В ЕС отказались раскрывать содержание новых санкций против России

Представитель ЕС Стано отказался раскрывать содержание нового пакета санкций против Москвы

Фото: Francois Mori / Reuters

Европейский союз (ЕС) отказался раскрывать возможное содержание нового пакета санкций против России. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано, передает ТАСС.

«Мы считаем президента России [Владимира Путина] причиной проблемы. Поэтому, чтобы решить проблему, необходимо продолжать контакты с ним», — рассказал представитель ЕС. Он подчеркнул, что страны объединения уверены в необходимости сохранять контакты для дипломатии открытыми настолько долго, насколько возможно.

При этом Стано подтвердил информацию о том, что Евросоюз намерен ускорить работу над новыми санкциями против Москвы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение новых антироссийских санкций на уровне ЕС из-за ситуации в украинском городе Буча под Киевом. О такой возможности также высказался премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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Екатерина Андреева
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