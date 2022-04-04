В ЕС отказались раскрывать содержание новых санкций против России
Европейский союз (ЕС) отказался раскрывать возможное содержание нового пакета санкций против России. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано, передает ТАСС.
«Мы считаем президента России [Владимира Путина] причиной проблемы. Поэтому, чтобы решить проблему, необходимо продолжать контакты с ним», — рассказал представитель ЕС. Он подчеркнул, что страны объединения уверены в необходимости сохранять контакты для дипломатии открытыми настолько долго, насколько возможно.
При этом Стано подтвердил информацию о том, что Евросоюз намерен ускорить работу над новыми санкциями против Москвы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение новых антироссийских санкций на уровне ЕС из-за ситуации в украинском городе Буча под Киевом. О такой возможности также высказался премьер-министр Японии Фумио Кисида.