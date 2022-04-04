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Нефтегазовый гигант заморозил проект «Дальневосточный СПГ»

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil заморозил проект «Дальневосточный СПГ»

Фото: Shutterstock

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil заморозил проект «Дальневосточный СПГ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Губернатор заявил, что проект заморожен до отдельных решений компании. «Зачем это делается — меня поражает, это стрельба себе в ногу. Газ есть, берег есть, трудовые ресурсы и инвестиции есть, но они по политическим мотивам замораживают проект», — добавил Дегтярев.

По его словам, ранее он встречался представителями гиганта, которые заявляли о готовности и вели предпроектные работы.  

Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе поселка Де-Кастри Хабаровского края оценивается в 4,2 миллиарда долларов. Завод мощностью 6,2 миллиона тонн в год планировали разместить в районе нефтеотгрузочного терминала проекта «Сахалин-1».

Ранее ExxonMobil, которому принадлежит 30 процентов проекта «Сахалин-1», заявил, что начинает процесс выхода из проекта из-за ситуации на Украине. В компании подчеркнули, что процесс прекращения операций будет тщательно контролироваться и осуществляться в тесной координации с соучредителями.

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Платон Щукин
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