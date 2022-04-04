Пара захотела превратить хижину в роскошный дворец и разозлила британцев

Жители Великобритании выступили против постройки особняка с видом на Эдинбургский замок

В Великобритании супружеская пара захотела потратить случайно заработанные деньги, чтобы превратить хижину в Эдинбурге в роскошный дворец. Планы британцев на возведение огромного особняка разозлили местных жителей, большинство из которых выступило против строительства. Об этом сообщает Daily Star.

Средства на строительство особняка Лиза Чартер и ее муж получили от родителей девушки, которые выиграли в лотерею 33 миллиона фунтов стерлингов (более 3,6 миллиарда рублей). Возвести новое жилье супруги решили в уникальном месте — на холме возле Эдинбургского замка, главной достопримечательности Шотландии. В этой локации пара выкупила старое бунгало за 870 тысяч фунтов стерлингов (около 96,7 миллиона рублей), заплатив на 200 тысяч фунтов стерлингов больше, чем запрашивали при продаже.

Однако почти полсотни местных жителей выступили против того, чтобы одноэтажный дом для семьи Чартеров превратился в роскошный особняк. Из 63 комментариев на портале планирования городского совета лишь 15 были в поддержку строительства. В мае администрация примет окончательное решение, тогда же станут известны и причины возражений эдинбуржцев.

Согласно планам семьи и компании-застройщика, новый дом будет выделяться среди других. В проекте планируют подчеркнуть особое расположение особняка через многоэтажность и сложную структуру. Ожидается, что фасад здания будет стеклянным. С северной стороны дом сделают трехэтажным, а четыре гостевые спальни встроят в прямо в холм. На первом этаже особняка также обустроят тренажерный зал, кабинет и гараж.

Из центральной части дома можно будет попасть на террасу, а на верхнем этаже будет располагаться спальня хозяев. Из глубины дома будет открываться захватывающий панорамный вид на Эдинбургский замок. На проведение работ Чартер планируют потратить пять миллионов фунтов стерлингов (более 553 миллионов рублей).

«Возможность построить выдающийся дом встречается редко», — рассказал представитель компании-застройщика 05 Design. По его словам, нынешнее здание представляет собой напрасную трату невероятно красивой территории, однако дизайн нового особняка отвечает всем требованиям этого уникального места.

В 2021 году на юго-востоке Англии на продажу выставили дом Milgate House за пять миллионов фунтов стерлингов (более чем 555 миллионов рублей). Здание связано с семьей писательницы Джейн Остин и потомками пивовара Артура Гиннесса, чья компания создала всемирно известную книгу рекордов. Особняк, который построили около 700 лет назад, является одним из самых уникальных объектов в Великобритании.