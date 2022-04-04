В Мексике обнаружили 20 мешков с человеческими останками

Televisa: родственники пропавших без вести обнаружили 20 мешков с останками в Мексике

Родственники пропавших без вести обнаружили не менее 20 мешков с человеческими останками во время поисковых работ в штате Халиско на западе Мексики. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил телеканал Televisa.

Фрагменты костей были найдены на территории заброшенных домов в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига, рядом со столицей региона Гвадалахарой. В начале марта там же общественники обнаружили 50 мешков с останками жертв орудующих в регионе преступников. На долю штата Халиско приходится почти четверть — свыше 14,3 тысячи человек — от общего числа пропавших без вести в Мексике по состоянию на январь 2020 года.

По данным министерства общественной безопасности и защиты граждан, в 2021 году жертвами насилия в Мексике стали 33 308 человек, на 1 246 меньше, чем годом ранее. Половина всех умышленных убийств совершается в шести штатах: Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.

В ноябре 2020 года в Мексике в братской могиле нашли останки более 100 человек. Правоохранители обнаружили захоронение в муниципалитете Эль-Сальто, штат Халиско. Известно, что эта территория контролируется картелем «Халиско — Новое поколение», который возглавляет один из самых опасных бандитов страны по кличке Эль Менчо.

Картель «Халиско — Новое поколение» существует с 2009 года. В 2015-м его члены атаковали военный вертолет при неудачной попытке захватить лидера банды Немесио Осегера, бывшего полицейского, известного как Эль Менчо. В результате восемь человек погибли.