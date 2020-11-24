Останки более 100 человек нашли в братской могиле в Мексике. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что правоохранители обнаружили захоронение в муниципалитете Эль-Сальто, штат Халиско. Известно, что эта территория контролируется картелем «Халиско — Новое поколение», который возглавляет один из самых опасных бандитов страны по кличке Эль Менчо. Прокурор Херардо Октавио Солис заявил на пресс-конференции, что пока опознаны только 30 из по меньшей мере 113 тел.

Картель «Халиско — Новое поколение» существует с 2009 года. В 2015-м его члены атаковали военный вертолет при неудачной попытке захватить лидера банды Немесио Осегера, бывшего полицейского, известного как Эль Менчо. В результате восемь человек погибли.

В октябре сообщалось, что в мексиканском штате Гуанахуато полицейские обнаружили тайное захоронение с телами 59 человек. Известно, что большинство найденных трупов — тела подростков, также сообщается о десяти погибших женщинах. Предположительно, в общей могиле нашли останки жертв местных организованных преступных группировок наркокартелей. До этого останки 24-летней мексиканской модели Есении Альварадо (Yessenia Alvarado), которая была похищена во время шопинга неизвестными, также обнаружили в секретном массовом захоронении. Помимо ее тела, в могиле нашли останки как минимум еще шести человек.

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