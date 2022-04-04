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Подсчитана выдача льготной ипотеки в России

В последнюю неделю марта банки в России выдали максимальные 12,8 тысячи кредитов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В последнюю неделю марта 2022 года выдача льготной ипотеки на новостройки в России достигла максимального показателя. Предыдущий рекорд был зафиксирован в середине 2021-го, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные института развития «Дом.рф».

Специалисты подсчитали, что за последнюю неделю марта банки выдали 12,8 тысячи льготных кредитов на жилье. Общая сумма достигла 32,1 миллиарда рублей. В общей сложности к концу марта в рамках льготной программы было оформлено 751,1 тысячи кредитов на сумму в 2,2 триллиона рублей.

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Предыдущий максимальный показатель фиксировали в последнюю неделю июня 2021 года — тогда было выдано 16,4 тысячи кредитов на общую сумму в 64,4 миллиарда рублей.

Увеличение объемов выдачи эксперты в сфере недвижимости объяснили тем, что у банков были паузы в кредитовании, но позже стали выдавать ранее одобренные заявки на кредиты.

Изменение ставки по льготной ипотеке в конце марта поддержал президент России Владимир Путин. С 1 апреля в стране ставка по льготным программам поднялась до 12 процентов. Власти также увеличили предельный размер кредита. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он достиг 12 миллионов рублей.

Нина Ташевская
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