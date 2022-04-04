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Популярная европейская страна возобновит выдачу туристических виз россиянам

Норвегия заявила о планах возобновить выдачу туристических россиянам в мае 2022 года

Фото: Anna Filipova / Reuters

Норвегия рассчитывает возобновить выдачу туристических россиянам в мае 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте посольства королевства.

4 апреля популярная европейская страна начнет выдачу нетуристических виз в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

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Россияне смогут подать заявления на студенческие, бизнес-визы, визы для посещения культурных и спортивных мероприятий, а также для встречи с родственниками.

«По техническим причинам и в силу ограниченности ресурсов на данном этапе прием заявлений на получение виз для туристических поездок возобновлен не будет», — уточнили в дипмиссии.

Ранее в марте Норвегия приостановила прием документов на шенгенские визы и ВНЖ во всех визовых центрах на территории России. В посольстве пояснили, что это связано с непредвиденными ограничениями и техническими проблемами — в настоящий момент заявители сталкиваются с трудностями при оплате сборов на норвежском портале.

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Мария Гейн
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