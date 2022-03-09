Популярная европейская страна приостановила прием документов на визы у россиян

Визовые центры Норвегии приостанавливают прием документов на визы и ВНЖ у россиян

Норвегия приостанавливает прием документов на шенгенские визы и ВНЖ во всех визовых центрах на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте визового центра.

Уточняется, что это связано с непредвиденными ограничениями и техническими проблемами — в настоящий момент заявители сталкиваются с трудностями при оплате сборов на норвежском портале. Уже поданные заявления будут обработаны в штатном режиме, однако время их оформления увеличено.

Для срочных заявлений россиянам порекомендовали обращаться напрямую в посольство популярной европейской страны в Москве по предварительной записи.

Ранее в феврале Чехия прекратила выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России из-за ситуации на Украине. Исключения сделаны только для случаев, когда визы нужны по гуманитарным соображениям.