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Чехия решила остановить выдачу видов на жительство гражданам России

Чехия прекращает выдачу временных видов на жительство россиянам из-за ситуации на Украине

Фото: William Zhang / Unsplash

Чехия решила прекратить выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалу.

«Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы [и виды на жительство] нужны по гуманитарным соображениям», — заявил он.

Ранее стало известно, что Чехия закроет российские консульства в Брно, втором по величине городе страны, и Карловых Варах, а также приостановит работу своих консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Фиала сказал, что правительство также вызовет послов в России и Белоруссии для консультаций.

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Анжелика Бережная
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