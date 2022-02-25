Чехия решила остановить выдачу видов на жительство гражданам России

Чехия решила прекратить выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалу.

«Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы [и виды на жительство] нужны по гуманитарным соображениям», — заявил он.

Ранее стало известно, что Чехия закроет российские консульства в Брно, втором по величине городе страны, и Карловых Варах, а также приостановит работу своих консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Фиала сказал, что правительство также вызовет послов в России и Белоруссии для консультаций.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Политик отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).