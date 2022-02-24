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В Чехии заявили о закрытии российских консульств в двух городах

Премьер Чехии Фиала заявил о закрытии генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

Фото: David W Cerny / Reuters

Чехия закроет российские консульства в Брно, втором по величине городе страны, и Карловых Варах, а также приостановит работу своих консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Reuters.

Фиала сказал, что правительство также вызовет послов в России и Белоруссии для консультаций. «Министр иностранных дел [Чехии в связи с операцией на Украине] вызывает в Прагу на консультации послов республики в России и Белоруссии», — рассказал он.

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22 февраля

Ранее сообщалось, что власти Чехии рассматривают возможность ужесточения процедуры выдачи виз россиянам в качестве ответной меры на последние действия Москвы. Первый вице-премьер, министр внутренних дел страны Вит Ракушан отметил, что, в частности, речь идет об использовании биометрических паспортов при поездках.

Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Политик отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анжелика Бережная
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