Кадыров показал еще одну группу добровольцев для отправки на Украину

Глава Чечни Кадыров показал еще одну группу добровольцев для отправки на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал еще одну группу добровольцев, которые отправились на Украину. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

Как отметил глава Чеченской Республики, в настоящее время собирается вторая группа добровольцев.

«Мы — россияне! Мы не делимся по вере, по нации. И в этом наша священная сила, наша история, наше все!» — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни опубликовал видео боев в Мариуполе, отметив, что большая часть города находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. По его словам, украинские военные верны своим принципам. «Из сотен домов находят тот, где все еще укрываются мирные жители, в последующем там же занимают огневые позиции», — подчеркнул Кадыров.