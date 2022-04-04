Глава Чечни Кадыров опубликовал видео боев в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео боев в Мариуполе, отметив, что большая часть города находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, украинские военные верны своим принципам. «Из сотен домов находят тот, где все еще укрываются мирные жители, в последующем там же занимают огневые позиции. Если не удается должным образом продержаться, мгновенно обновляют гардероб с камуфляжного на более приземленный», — поделился Кадыров.

Глава республики рассказал, что для местного населения были организованы непрерывные поставки гуманитарной помощи. Вместе с тем он выразил уверенность, что в скором времени Мариуполь будет «полностью очищен от скверного националистического явления».

Ранее Кадыров призвал определить руководителей в «освобожденных городах». По его словам, в каждом населенном пункте, городе, селе и районе необходимо определить главу, который «имеет организационный потенциал». Продовольственная, финансовая и материальная помощь должна находить конкретного адресата и затем распределяться, уточнил он.