Глава Чечни Кадыров призвал определить руководителей в освобожденных городах и селах

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал определить руководителей в «освобожденных городах». Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Как и сотни тысяч чеченцев, переживших беззаконие военной хунты, я прекрасно понимаю, насколько важно в освобожденных от бандитов городах и селах наладить работу временных или постоянных администраций, комендатур и прочих органов государственной власти», — написал глава республики.

По его словам, в каждом населенном пункте, городе, селе и районе нужно определить руководителя, который «имеет организационный потенциал». Продовольственная, финансовая и материальная помощь должна находить конкретного адресата и затем распределяться, пояснил Кадыров.

«Выдача документов, составление списков на получение гуманитарной помощи и выделение этой помощи, организация медицинского обеспечения, оповещение населения — все это и многое другое необходимо в первые дни после окончания активной боевой фазы. Нужны люди, которые займутся организацией всех этих важных процессов», — отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров рассказал о том, что жители Донбасса помогают российским бойцам выявлять диверсантов и наводчиков. Как отметил Кадыров, благодаря оперативной информации от местных жителей военные выявили «десятки тайников с оружием и накрыли очередную диверсионную группу».