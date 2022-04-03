Кадыров рассказал о помощи жителей Донбасса в выявлении диверсантов

Глава Чечни Кадыров рассказал, что жители Донбасса помогают силам РФ выявлять диверсантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что жители Донбасса помогают российским бойцам выявлять диверсантов и наводчиков. Об этом он написал в Telegram.

Как отметил Кадыров, благодаря оперативной информации от местных жителей военные выявили «десятки тайников с оружием и накрыли очередную диверсионную группу». «И это отличный результат, которым мы гордимся!» — отметил он. По его словам, ликвидация снайперских дотов, а также выявление диверсантов и наводчиков непосредственно на передовой позволяет российским силам продвигаться вперед с минимальными потерями.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе. Он заявил об отсутствии сомнений в том, что поставленная задача будет исполнена.