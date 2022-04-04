Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось

Число пострадавших из-за падения автобуса с эстакады в Подмосковье увеличилось до 14

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в подмосковном Волоколамске увеличилось до 14. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, пишет РИА Новости.

Ранее 4 апреля стало известно, что на трассе М-9 «Балтия» рейсовый автобус упал с моста. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило металлическое ограждение. Внутри находилось 20 пассажиров.

В ДТП погибли два человека, сообщалось также о 13-ти пострадавших. Очевидцы также опубликовали кадры с места происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров. Как уточнила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, водитель рухнувшего с моста автобуса заявил, что его подрезали.