Появилось видео с места падения автобуса с эстакады в Подмосковье

В сети опубликовали видео с места падения автобуса с эстакады на трассе М-9 в Подмосковье

В сети появились кадры с места аварии на трассе М-9 «Балтия» в подмосковном Волоколамске, в результате которой рейсовый автобус упал с моста. Видеозапись публикует Telegram-канал 360tv.

На кадрах видно, что рядом с местом аварии находятся сотрудники экстренных служб, движение по дороге в обе стороны заблокировано. Также на видеозаписи показано сломанное металлическое ограждение на эстакаде.

Об аварии стало известно утром в понедельник, 4 апреля. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство пробило металлическое ограждение и упало с моста. В автобусе находились 20 пассажиров.

По данным областного Минздрава, погибли два человека, еще восемь пострадали. На месте аварии работают два вертолета санавиации, бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф.