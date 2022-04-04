Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появилось видео с места падения автобуса с эстакады в Подмосковье

В сети опубликовали видео с места падения автобуса с эстакады на трассе М-9 в Подмосковье

В сети появились кадры с места аварии на трассе М-9 «Балтия» в подмосковном Волоколамске, в результате которой рейсовый автобус упал с моста. Видеозапись публикует Telegram-канал 360tv.

На кадрах видно, что рядом с местом аварии находятся сотрудники экстренных служб, движение по дороге в обе стороны заблокировано. Также на видеозаписи показано сломанное металлическое ограждение на эстакаде.

Об аварии стало известно утром в понедельник, 4 апреля. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство пробило металлическое ограждение и упало с моста. В автобусе находились 20 пассажиров.

По данным областного Минздрава, погибли два человека, еще восемь пострадали. На месте аварии работают два вертолета санавиации, бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Макрон допустил введение новых санкций против России из-за Бучи
Дуа Липа появилась на церемонии «Грэмми» в платье 30-летней давности
Педагог отправилась в тюрьму за секс с 15-летней ученицей
Женщина нашла в московской квартире похожий на гранату предмет
Бастрыкин велел разобраться с нападением на россиян на автопробеге в Греции
Появилось видео с места падения автобуса с эстакады в Подмосковье
В ДНР не подтвердили информацию об удерживаемых ВСУ людях на «Азовстали»
Бастрыкин поручил возбудить дело после смертельного ДТП с автобусом
СКР проверит Минобороны Украины на распространение фейков из-за событий в Буче
Перечислены новые высокоточные боеприпасы России в ходе СВО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.