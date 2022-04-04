Кабмин решил полностью упростить ввоз иностранных препаратов в Россию

Мишустин: кабмин работает над полным упрощением ввоза иностранных препаратов в Россию

Кабмин решил полностью упростить регистрацию и ввоз иностранных препаратов в Россию. Об этой работе рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Глава кабмина пояснил, что такое решение поможет сделать доступными лекарства для россиян в условиях санкционного давления.

Ранее в Росздравнадзоре констатировали, что ажиотажный спрос на лекарства снижается, а ситуация на рынке медикаментов нормализуется. Подчеркивается, что за семь дней в Росздравнадзор якобы не поступило ни одной жалобы об отсутствии инсулина.

Наличие медикаментов в России контролируется Минздравом, а также кабмином.

31 марта замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что зарубежные компании не сообщили Минздраву о намерении прекратить поставки некоторых препаратов по политическим или экономическим причинам. Он подчеркнул, что две трети лекарственных средств производятся на территории страны. По словам Глаголева, сейчас ситуация на рынке лекарств стабильная.