Росздравнадзор указал на снижение ажиотажного спроса на лекарства

Росздравнадзор констатировал снижение ажиотажного спроса на лекарства

В Росздравнадзоре констатировали, что ажиотажный спрос на лекарства снижается, а ситуация на рынке медикаментов нормализуется. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

Согласно тексту сообщения, такую оценку подтверждает уменьшение количества обращений о недостатке медицинских препаратов. За семь дней в Росздравнадзор якобы не поступило ни одной жалобы об отсутствии инсулина.

В Росздравнадзоре указали, что ведут постоянный мониторинг ситуации с лекарствами. Наличие медикаментов также контролируется Минздравом и правительством России, уточнили там.

31 марта замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что зарубежные компании не сообщили Минздраву о намерении прекратить поставки некоторых препаратов по политическим или экономическим причинам. Он подчеркнул, что две трети лекарственных средств производятся на территории страны. По словам Глаголева, сейчас ситуация на рынке лекарств стабильная.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не делать запасы лекарств, так как их поставки продолжаются в плановом режиме. Позже в Минздраве заявили о готовности отдельно закупать препараты, по которым возникнет дефицит.