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В ДНР не подтвердили информацию об удерживаемых ВСУ людях на «Азовстали»

Пушилин не подтвердил информацию о гражданских лицах, удерживаемых ВСУ на «Азовстали»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин не подтвердил информацию о том, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают гражданских лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о подготовке украинскими силовиками провокации с использованием мирных жителей. В ведомстве заявляли, что военные удерживают людей в заминированных цехах и служебных помещениях завода «Азовсталь», во дворе которого размещают военную технику. По версии НМ ДНР, в случае прорыва обороны Мариуполя ВСУ подорвали бы завод и обвинили в этом российскую сторону.

Как сообщал ранее пресс-секретарь НМ ДНР Эдуард Басурин, в настоящее время центр Мариуполя находится под полным контролем сил республики. Военным, по его словам, остается «зачистить» промзоны и порт Мариуполя.

По оценкам Народной милиции, на территории города осталось 3000-4000 украинских военных. Они, по словам Пушилина, сконцентрировались на территории трех крупных заводов Мариуполя — «Азовстали», «Азовмаша» и Металлургического комбината имени Ильича.

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Алевтина Запольская
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