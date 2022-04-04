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Принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут к королеве

Принц Уильям собрался переехать в Виндзор, чтобы быть поближе к Елизавете II

Фото: Chris Jackson / Reuters

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон собираются летом переехать в город Виндзор. Об этом сообщает издание The Sun.

Уильям и Кейт, официально живущие в Кенсингтонском дворце, присматриваются к частным домам в окрестностях Виндзорского замка, куда переехала Елизавета II. По сведениям издания, они планируют поселиться поближе к королеве.

В качестве одного из вариантов рассматривался Фрогмор-хаус, где Кейт и Уильям бывают на выходных с детьми, резиденция семьи принца Эндрю и коттедж Adelaide.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон подыскивают школу для своих наследников в Виндзоре, Баксе, Суррее и Аскоте. Они хотят, чтобы их сын, принц Джордж, и дочь, принцесса Шарлотта, ходили в одну и ту же школу. Это откроет им возможность поступления в колледж Мальборо в Уилтсе, где в свое время училась Миддлтон.

Ранее сообщалось, что Елизавета II поддержала обвиненного в изнасиловании принца Эндрю. Королева предпочла не дистанцироваться от сына.

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Рузанна Акмалтдинова
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