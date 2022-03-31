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Объяснены скандальные действия британской королевы

Биограф Роберт Джобсон: Елизавета II поддержала обвиненного в изнасиловании принца Эндрю
Елизавета II и принц Эндрю

Елизавета II и принц Эндрю. Фото: Richard Pohle / Reuters

Королевский биограф Роберт Джобсон объяснил скандальный шаг британской королевы Елизаветы II, прибывшей на годовщину смерти мужа под руку с опальным принцем Эндрю, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает издание People.

Джобсон утверждает, что другие члены королевской семьи предпочитали дистанцироваться от Эндрю, но Елизавета II настояла на своем. По его словам, своими действиями королева хотела продемонстрировать, что поддерживает сына, подобно тому, как в феврале публично выступила на стороне супруги принца Чарльза Камиллы.

Компенсация уплачена, и в глазах закона он ни в чем не виноват. Она верит в Эндрю. Даже если он исчез из общественной жизни, он смог воздать должное своему отцу, который, несмотря ни на что, был очень горд службой Эндрю в Королевском военно-морском флоте и его участием в конфликте из-за Фолклендских островов

Роберт Джобсонкоролевский биограф

В конце марта сообщалось, что королева Елизавета II пришла на панихиду по принцу Филиппу в Вестминстерском аббатстве под руку с принцем Эндрю. Он сопровождал ее на пути из Виндзора в Букингемский дворец, а оттуда — в Вестминстерское аббатство.

Принц Эндрю попал в опалу из-за судебной тяжбы с американкой Вирджинией Джуффре, обвинявшей его в сексуальном насилии. Она утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Американский суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

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В прошлом Эндрю категорически отвергал обвинения в изнасиловании. В 2019 году он дал интервью «Би-би-си» и попытался доказать свою невиновность, но потерпел полную неудачу. После интервью ему пришлось сложить полномочия члена королевской семьи и уйти в тень. В январе 2022 года королева лишила Эндрю титула и воинских званий.

Принц Эндрю — один из сыновей королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Он занимает девятое место в очереди наследования британского престола.

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Олег Парамонов
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